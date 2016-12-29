الشليمي: مهاجما صالح :أنت سبب تخلف اليمن ومعاناة أهله

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* يمن24-متابعات

وجه المحلل السياسي الكويتي والخبير الاستراتيجي الشهير الدكتور فهد الشليمي، نداء هاما إلى الجماعات المسلحة الموالية لعبدالملك الحوثي في اليمن ، مطالبا إياهم بانسحاب ميليشياتهم من ساحة المعركة حقنا للدماء وترك الفرصة لعودة الشرعية ومحاكمة قادة الانقلاب بالبلاد.



وقال "الشليمي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " الحسم العسكري : من الواضح أان الحسم العسكري هو الحل لذلك نناشد الانقلابيين حقن دماؤهم وحفظ أرواحهم والذهاب لعائلاتهم لمحاكمة قادة الانقلاب".



من جهة أخرى شن "الشليمي" هجوما لاذعا على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، معتبراً إياه بأنه سبب تخلف اليمن وأهله، وأضاف قائلا : "آ لعفاش سارق اليمن.. بدون تحية، أنت سبب تخلف اليمن ومعاناة أهله اقتصادياً وتقنياً وسياسياً واجتماعياً وحضرياً ونفطياً وأكاديمياً، أنت مصيبة على اليمن”.