الملك سلمان : لا حل لأزمة اليمن إلا بالمرجعيات

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* يمن24-متابعات

شدد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على أن أي حل للازمة في اليمن يجب ان ينطلق من المرجعيات الثلاث المعترف بها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216 .



وأكد الملك السعودي في مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ودعمه لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء سبأ.

وأجرى الرئيس اليمني امسآ الأحد اتصالا هاتفيا بالملك السعودية هنأه بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة.

وأشاد الرئيس اليمني بالمواقف السعودية تجاه اليمن "في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن حتى يعود الى وضعه وطبيعته الخاصة..مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينسى بأجياله المتعاقبة هذه الوقفة الأخوية".

وقال: إن "قيادة المملكة لدول التحالف العربي والدعم الذي تقدمه لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية" .