الرئيسية من نحن أخبار اليمن إقتصاد العرب ولعالم فيديو 24 أرسل مقالك اتصل بنا
الرئيسية - أخبار اليمن
الملك سلمان : لا حل لأزمة اليمن إلا بالمرجعيات
*
* يمن24-متابعات
06:07 2017-01-02

شدد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على أن أي حل للازمة في اليمن يجب ان ينطلق من المرجعيات الثلاث المعترف بها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216 .


وأكد الملك السعودي في مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ودعمه لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء سبأ.
وأجرى الرئيس اليمني امسآ الأحد اتصالا هاتفيا بالملك السعودية هنأه بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة.
وأشاد الرئيس اليمني بالمواقف السعودية تجاه اليمن "في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن حتى يعود الى وضعه وطبيعته الخاصة..مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينسى بأجياله المتعاقبة هذه الوقفة الأخوية".
وقال: إن "قيادة المملكة لدول التحالف العربي والدعم الذي تقدمه لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية" .

تابعو أخر أخبار اليمن عبر صفحتنا على الفيسبوك
إقرأ أيضاً

واشنطن بوست : الدكتاتور اليمني السابق "صالح" عراب الفوضى والعقبة الأكبر لإحلال السلام

الحوثيون يشنون حملة اختطافات ضد المعترضين على صرختهم بصنعاء

الملك سلمان : لا حل لأزمة اليمن إلا بالمرجعيات

مقالات أرسل مقالك
مستقبل المشروع الحوثي في عالم الآي فون والجلاكسي

علي البخيتي

موفدو الجامعات اليمنية بالخارج يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتم

حسام الخرباش

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي

محمود ياسين

اليمن.. الفيدرالية طريق الخلاص

فيصل علي

يحيى الحوثي: اسحبوا كتب "العملاء" من المدارس

محمد جميح

"المولد" إذ يكرس الطائفية في اليمن

ياسين التميمي

الرئيسية أخبار اليمن أخبار وتقارير رياضة اقتصاد أخبار الخليج العرب والعالم الصحافة اليوم علوم وتكنولوجيا اتصل بنا
روابـط
جـوال 24 الإعلانات الاستخدام RSS
حمل التطبيق مجاناً

تـابعـــونـا
جميع الحقوق محفوظة لموقع يمن 24 © 2014 - 2017