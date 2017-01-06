هل ستكون للحرب مرحلة جديدة بعد سقوط نقيل بن غيلان في صنعاء؟

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* يمن 24 /متابعات

كشف خبراء ومحللون، اليوم الجمعة، عن الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على نقيل بن غيلان شرق صنعاء. وقال الناشط عبدالواحد دهمش في تصريحات - رصدها "اليمن العربي": "سيكون النقيل آخرمعاقل صالح التي يقاتل عنها بشراسة وبعدها الحرب ستدخل مرحلة جديدة".وبين، أن" المعركة سيتغر مسارها تماما وتضييق الخيارات والخناق على مليشيات الحوثي والمخلوع". وأضاف: "سيكثر فرار وهروب عناصر المخلوع وسيتركوا مسلحي الحوثي ليلقوا مصيرهم وحتفهم في معارك ما بعد النقيل". وقال بعدها سيسقط معسكر بيت دهرة الذي فيه اللواء 63 حرس، ومعسكر الصمع ما يسمى اللواء 62 حرس، ولواء المدفعية المسمى باللواء 83".وتابع: "سيتم السيطرة النارية على مطار صنعاء، وتضييق الخناق على المخلوع وانحصار تفكيره حول كيفية الفرار والنجاة بنفسه". وأفاد بأن الحوثيين سييأسون من حكم اليمن ويتحولوا للانقضاض على المخلوع في اللحظات الأخيرة لأنه سيتعزز لديهم احتمال فراره وتخلصه منهم". وقال: "دخول الحوثيين في مرحلة اليأس التي سيكون لها دور في هروب واستسلام الكثير من مسلحيهم".وأشار إلى أن "النقيل آخر قشة يتعلق بها صالح وبعدها سيفكر بالنجاة، وأن المعركة ستكون شرسة جدا في المواقع التي قبل النقيل أما في النقيل نفسة فلن تكون هناك معركة بل مناوشات فقط وهو ما حدث في نقيل الفرضة". واختتم: "سيغيب خيار الحل السياسي ويتعزز حضور الحل بالحسم العسكري".