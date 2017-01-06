الرئيسية من نحن أخبار اليمن إقتصاد العرب ولعالم فيديو 24 أرسل مقالك اتصل بنا
الرئيسية - أخبار اليمن
هل ستكون للحرب مرحلة جديدة بعد سقوط نقيل بن غيلان في صنعاء؟
*
* يمن 24 /متابعات
17:44 2017-01-06
كشف خبراء ومحللون، اليوم الجمعة، عن الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على نقيل بن غيلان شرق صنعاء. وقال الناشط عبدالواحد دهمش في تصريحات - رصدها "اليمن العربي": "سيكون النقيل آخرمعاقل صالح التي يقاتل عنها بشراسة وبعدها الحرب ستدخل مرحلة جديدة".

وبين، أن" المعركة سيتغر مسارها تماما وتضييق الخيارات والخناق على مليشيات الحوثي والمخلوع". وأضاف: "سيكثر فرار وهروب عناصر المخلوع وسيتركوا مسلحي الحوثي ليلقوا مصيرهم وحتفهم في معارك ما بعد النقيل". وقال بعدها سيسقط معسكر بيت دهرة الذي فيه اللواء 63 حرس، ومعسكر الصمع ما يسمى اللواء 62 حرس، ولواء المدفعية المسمى باللواء 83".

وتابع: "سيتم السيطرة النارية على مطار صنعاء، وتضييق الخناق على المخلوع وانحصار تفكيره حول كيفية الفرار والنجاة بنفسه". وأفاد بأن الحوثيين سييأسون من حكم اليمن ويتحولوا للانقضاض على المخلوع في اللحظات الأخيرة لأنه سيتعزز لديهم احتمال فراره وتخلصه منهم". وقال: "دخول الحوثيين في مرحلة اليأس التي سيكون لها دور في هروب واستسلام الكثير من مسلحيهم".

وأشار إلى أن "النقيل آخر قشة يتعلق بها صالح وبعدها سيفكر بالنجاة، وأن المعركة ستكون شرسة جدا في المواقع التي قبل النقيل أما في النقيل نفسة فلن تكون هناك معركة بل مناوشات فقط وهو ما حدث في نقيل الفرضة". واختتم: "سيغيب خيار الحل السياسي ويتعزز حضور الحل بالحسم العسكري".
تابعو أخر أخبار اليمن عبر صفحتنا على الفيسبوك
إقرأ أيضاً

"حرب الفراولة" هجوم مصري كاسح على وزارة الزراعة اليمنية

مصادر : بني حشيش تتخذ قرار تاريخي مفاجئ وغير متوقع يغير مسار المعركة على ابواب صنعاء

تنبؤات صادمة: 8 أحداث في 2017 ستُغير العالم بأكمله.. تعرف عليها؟

مقالات أرسل مقالك
كُلُهُمْ يامولانا!

خالد الرويشان

مستقبل المشروع الحوثي في عالم الآي فون والجلاكسي

علي البخيتي

موفدو الجامعات اليمنية بالخارج يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتم

حسام الخرباش

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي

محمود ياسين

اليمن.. الفيدرالية طريق الخلاص

فيصل علي

يحيى الحوثي: اسحبوا كتب "العملاء" من المدارس

محمد جميح

الرئيسية أخبار اليمن أخبار وتقارير رياضة اقتصاد أخبار الخليج العرب والعالم الصحافة اليوم علوم وتكنولوجيا اتصل بنا
روابـط
جـوال 24 الإعلانات الاستخدام RSS
حمل التطبيق مجاناً

تـابعـــونـا
جميع الحقوق محفوظة لموقع يمن 24 © 2014 - 2017