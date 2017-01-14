عاجل..اغتيال السفير الروسي في اليمن قبل قليل وسط العاصمة صنعاء

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* يمن 24 /متابعات

قالت مصادر محلية يمنية في خبر عاجل إن مسلحين أطلقوا النار على السفير الروسي في صنعاء، وأردوه قتيلًا؛ فيما يبدو أنه احتجاج على دور بلاده في سوريا.وأضافت المصادر أن "أوليج ديريموف" لقي مصرعه بعد أن أصيب بعدد من الطلقات النارية أطلقها المسلحون عليه أمام السفارة بالعاصمة اليمنية صنعاء.وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية، وانتظروا خروجه من مبنى السفارة، وأطلقوا عليه وابلًا من النيران فأردوه قتيلًا، فيما أُصيب عدد من مرافقيه قبل أن يلوذوا بالفرار, فيما انتشرت مليشيات الحوثي بالمكان وشرعت بعمليات بحث عن المنفذين الذين يُعتقد بأنهم من المتشددين الإسلاميين .ولم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.