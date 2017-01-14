الرئيسية من نحن أخبار اليمن إقتصاد العرب ولعالم فيديو 24 أرسل مقالك اتصل بنا
الرئيسية - أخبار اليمن
عاجل..اغتيال السفير الروسي في اليمن قبل قليل وسط العاصمة صنعاء
*
* يمن 24 /متابعات
16:59 2017-01-14
قالت مصادر محلية يمنية في خبر عاجل إن مسلحين أطلقوا النار على السفير الروسي في صنعاء، وأردوه قتيلًا؛ فيما يبدو أنه احتجاج على دور بلاده في سوريا.

وأضافت المصادر أن "أوليج ديريموف" لقي مصرعه بعد أن أصيب بعدد من الطلقات النارية أطلقها المسلحون عليه أمام السفارة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية، وانتظروا خروجه من مبنى السفارة، وأطلقوا عليه وابلًا من النيران فأردوه قتيلًا، فيما أُصيب عدد من مرافقيه قبل أن يلوذوا بالفرار, فيما انتشرت مليشيات الحوثي بالمكان وشرعت بعمليات بحث عن المنفذين الذين يُعتقد بأنهم من المتشددين الإسلاميين .

ولم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
تابعو أخر أخبار اليمن عبر صفحتنا على الفيسبوك
إقرأ أيضاً

المخلوع صالح يغازل السعودية في تعزية شقيق الفريق الأحمر ويطلق عليها وصف جديد

وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية يكشف عن آلية تسليم مرتبات الموظفين في جميع المحافظات

حبوب منع الحمل تثير غضب قبائل اليمن ضد الحوثيين

مقالات أرسل مقالك
أنقذوا شوكة الميزان!

فراص البدوي

العبسي ووجبة العشاء الأخيرة

فاطمة الأغبري

كُلُهُمْ يامولانا!

خالد الرويشان

مستقبل المشروع الحوثي في عالم الآي فون والجلاكسي

علي البخيتي

موفدو الجامعات اليمنية بالخارج يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتم

حسام الخرباش

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي

محمود ياسين

الرئيسية أخبار اليمن أخبار وتقارير رياضة اقتصاد أخبار الخليج العرب والعالم الصحافة اليوم علوم وتكنولوجيا اتصل بنا
روابـط
جـوال 24 الإعلانات الاستخدام RSS
حمل التطبيق مجاناً

تـابعـــونـا
جميع الحقوق محفوظة لموقع يمن 24 © 2014 - 2017