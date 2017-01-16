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ما هي الارهاصات السلبية التي تنبأ تقرير استخباراتي أمريكي بحدوثها في اليمن؟
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* يمن24-متابعات
07:56 2017-01-16

تنبأ تقرير استخبارتي أمريكي، بإرهاصات سلبية سوف تحدث في المنطقة العربية في العام الجديد 2017، سيكون نصيب اليمن منها تضرر البنية التحتية للبلاد، وحدوث أزمة شيديدة في المياة، تؤدي إلى تفشي أمراض بكتيرية خطيرة.

ووفقاً للتقرير "تتسبب الحروب وأسعار الماء المرتفعة والبنى التحتية المتضررة بأزمة مياه خانقة، تاركة 80% من الشعب بلا ماء، ما يعني أن المياه المخزنة للاستعمال تصبح موطناً للحشرات والبعوض وتالياً أوبئة خطيرة مثل الملاريا والكوليرا وغيرها".

يتزامن هذا مع أوضاع معيشية بائسة يعشها المواطن اليمني، جراء الحرب الناجمة عن الانقلاب الحوثي على الشرعية، و تردي الاوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسة، في مقابل تراجع الريال اليمني مقابل الدولار. يضاف إلى ذلك السياسة القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وسيطرتها على قطاعات الدولة كافة.

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