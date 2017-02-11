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"وفد صالح" يرد على تصريحات "عسيري" بشأن اليمن
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* يمن24_متابعات
21:35 2017-02-11

قال وزير الخارجية اليمني السابق الدكتور أبو بكر القربي إن التصريحات التي يدلي بها العسكريون تختلف عن تصريحات السياسيين، والعسكريين دائما أمام قضايا يحاولون أن يطرحوها بشكل مغاير للحقيقة تماما .

وأضاف في حديث لبرنامج "ماوراء الحدث" في "إذاعة صوت روسيا" بعد إنتهاء زيارة قام بها وفد صالح إلى موسكو: إذا ما سألت عسكري من الطرف الآخر سيعطيك عكس المعلمومات التي قدمها ناطق التحالف اللواء أحمد عسيري ،مضيفاً إن الحل في اليمن هو حل سياسي وليس عسكري.

من جهته قال يحي دويد عضو وفد المؤتمر في مشاورات الكويت أن النسب التي يتحدثون عنها فيما يخص تحرير 85% من الأراضي اليمنية  مغلوطة مشيرا إلى أن زيارة الوفد الى موسكو جاءت لتحريك المياه الراكدة وكسر الصمت الدولي.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح  قد بعث قبل أيام  وفداً الی روسيا ضم إلى جانب القربي القياديين في حزب المؤتمر يحيى عبدالله دويد وكهلان مجاهد ابو شوارب في محاولة لجرها لمربع الصراع الدائر في اليمن.

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