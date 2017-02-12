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في سابقة هي الاولى من نوعها
القبض على جزار يمني متلبساً بحوزته رأس "حمار" قام بذبحه وبيعه للمواطنين في العاصمة صنعاء (تفاصيل)
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* يمن24_متابعات
19:43 2017-02-12

في سابقة هي الاولى من نوعها في العاصمة صنعاء واليمن عموماً تم صباح اليوم القبض على جزار يقوم بذبح الحمير في صنعاء.

وقال مصدر امني بمديرية آزال بالعاصمة صنعاء لـ"الشاهد نيوز" إن قوات الامن المحلية داهمت جزاراً يُشتبه قيامه بذباحه حمير لبيعها وتوزيعها في اسواق العاصمة صنعاء.

واضاف المصدر إن قوات الأمن استطاعت القبض على الجزار متلبساً وبحوزته رأس حمار سبق له ان ذبحه في وقت سابق فجر يوم امس السبت.

وتم على اثر الحادثة إيداع الجزار السجن مباشرة بعد القبض عليه متلبساً وسيتم تحويله صباح الغد الاثنين الى النيابة لتلقي الجزاء المناسب.

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