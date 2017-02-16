الوزير الإماراتي " قرقاش" يهاجم الحوثي وصالح .. ويستبدل مقولة " اليمن مقبرة الغزاة " بمقولة أخرى

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* يمن24_متابعات

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن الحوثيين وصالح حاولوا أن يغطوا على هزيمتهم في مدينة المخا الساحلية بصواريخ إيرانية الصُنع ، كما كشف عن حقيقة مقولة ( اليمن مقبرة الغزاة ) وسخر من تلك المقولة والتي إستبدلها بمقولة " اليمن مقبرة من يستهدف شعبه" .

مشيراً إلى أن الحوثي وصالح غامروا باليمن لمطامع شخصية، وحاربوا أهلهم ومواطنيهم، ولا يزالون مستمرين في غيّهم برغم الوضع اليائس .

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لـ " قرقاش " في تويتر ، وكما تابع " اليوم برس " حيث قال :

«تمرد الحوثي /‏‏‏‏ صالح طُرد من المخا، ويحارب في محيط صنعاء، ويحاول أن يغطي تراجعه بصواريخ إيرانية، تبخرت أحلام السيطرة، وغدا شعار المقاومة أجوف».

وأضاف: «يبدو شعار (اليمن مقبرة الغزاة) أجوف، في ظل استخدام صالح /‏‏‏‏ الحوثي له، أين من كان يحاصر عدن؟ ويحتل مأرب؟ الحقيقة أن اليمن مقبرة لمن يستهدف شعبه».

كما قال : «الحوثي/‏‏‏‏صالح غامروا باليمن لمطامع شخصية، حاربوا أهلهم ومواطنيهم، ومستمرون في غيّهم برغم الوضع اليائس»، مشيراً إلى أن «القبول بالهزيمة هو القرار الصعب».

وختم قرقاش تغريداته بالقول: «لنتذكر أن مأساة اليمن بدأت حين قبل الحوثي/‏‏‏‏صالح سفك دماء اليمنيين واستباحة مدنهم وأموالهم رغبة في السيطرة والاستئثار، وعلى الباغي تدور الدوائر» و«لنتذكر كيف قصف واستباح الحوثي/‏‏‏‏ صالح عدن وسكانها ولم يرفّ لهما جفن، هل يحق لمن استرخص الدم اليمني في تعز وغيرها أن يدعي تمثيله لضحاياه؟».

* اليوم برس