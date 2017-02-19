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الأمم المتحدة تكشف عن أهم ثلاثة مصادر تمول معارك الانقلابيين في اليمن
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* يمن24_متابعات
20:26 2017-02-19
كشف تقرير فريق الخبراء الأممي حول اليمن حجم الانتهاكات الواسعة للانقلابيين. وأماط اللثام عن شبكة تحالفات هذه الميليشيات وسطوتها المالية وفسادها، مؤكداً أن النزاع في اليمن شـهد انتـهاكات واسـعة النطـاق للقـانون الـدولي الإنسـاني، وأن الحوثيين يستخدمون التعـذيب ضد معارضيهم وأحكموا قبضتهم علـى وكـالتي الاسـتخبارات والأمـن، وأن صالح يسيطر فعلياً على شـبكة مـن الحلفاء القبليين والسياسيين والعسكريين، وأن شبكة الحوثيين تملك جناحاً سياسياً وعسكرياً وقراراتها لا زالت في يـد عبـد الملك الحـوثي. كما أوضح التقرير اعتماد الانقلابيين في تمويل معاركهم على الاقتصـاد الخفـي، مثل المخدرات والتهريب والسوق السوداء. كذلك أكد أن الحوثيين يستخدمون القـذائف الموجهـة المضادة للدبابات والتي لم تكن موجودة في اليمن قبـل الـنزاع، وأن هناك مؤشرات على أن هذه الذخائر إيرانية يجري تهريبها لهم بطرق مختلفة. واتهم الانقلابيين باسـتخدام القـذائف والصـواريخ ضد مدن سعودية.
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